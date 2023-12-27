Şehitkamil Belediyesi 100. Geleneksel Gençlik ve Spor Organizasyonu'nu düzenledi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 100 Geleneksel Gençlik ve Spor Organizasyonu, 70 bin 133 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Gaziantep ve Türk sporuna kattı sağlayan gazetecilerle basın toplantısında bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sunum eşliğinde bilgi paylaşımında bulundu ve yöneltilen soruları yanıtladı.

Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 100. yılına özel düzenlediği 100 Geleneksel Gençlik ve Spor Organizasyonu ile marka değeri taşıyan spor etkinliklerine bir yenisi ekleyen Şehitkamil Belediyesi, yıl boyunca devam eden 11 bin 859 müsabakada, 70 bin 133 sporcuyu misafir etti. 60 bine yakın sporseverin takip ettiği müsabakalarda yüzlerce antrenör, hakem ve spor yöneticisi görev yaptı.

Profesyonel standartlardaki spor tesisleri, güçlü altyapısı ve Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonları yetiştiren sporcu gelişim sistemiyle birbirinden önemli spor organizasyonlarına imza atan Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında yaşanan büyük coşkuyu yeşil sahalarda, kortlarda, parkede, kulvarlarda, 21. yüzyılın hamlelerinin yapılığı turnuvalarda spora ve sporcuya verdiği büyük değerle taçlandırdı. Sporcuların önemli kazanımlar elde ettiği organizasyonlar, katılımcıların çok yönlü gelişimine yaptığı büyük katkıyla da spora gönül veren herkesin büyük memnuniyetini kazandı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen spor yazarları buluşmasında 100 Geleneksel Gençlik ve Spor Organizasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor faaliyetlerinin her zaman çok önemli olduğuna inandıklarını ve bu işin mutfağında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhuriyetin 100. yılına yakışır şekilde bir uygulama olsun

Basın toplantısında gazetecilere yönelik konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "2009'da göreve geldiğimizde bir şiarla hareket ettik. Özellikle gençleri korumak, kollamak ve aynı zamanda önleyici tedbirler alabilmek adına sporun çok önemli olduğuna inandık ve bu işin mutfağında olduk. O günden bugüne biz bu işin mutfağında olmaya devam ettik. O mutfaktan çıkan sporcular, bugün hem şehrimizde hem ülkemizde hem de uluslararası arenalarda artık sahneye çıkıyor. Tabii bugün özel bir gün. Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde bu sene 100 etkinlik düzenledik. Aslında göreve geldiğiniz andan itibaren bu tür etkinlikleri her yıl düzenli olarak yaptık fakat böyle bir lansman yapmamıştık. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır şekilde bir uygulama olsun diye bu tür bir faaliyette sizlerle beraber bulunmak istedik. Çünkü bu işin artık tabana yayılmasını sağlamak noktasında, milletin bilmesi noktasında emeği olan sizlersiniz. Bugünkü gelmiş olduğunuz noktada gerçekten her kademedeki arkadaşımızın ve sizlerin çok büyük emekleri var. Katkılarınızdan ötürü gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Fadıloğlu, kentte düzenlenen spor etkinliklerine katkı sunan İhlas Haber Ajansı'nın da aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarına plaket takdim etti. - GAZİANTEP