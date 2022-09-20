100 metrelik bayrağı taşıyan yaşlı kadın gençlere taş çıkardı

Coşkusuyla dikkat çeken yaşlı kadın gençlere: "Vatanımız, milletimiz sizlere emanet"

ESKİŞEHİR Sivrihisar'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu hasebiyle düzenlene kutlamalarda gençlerle 100 metrelik bayrağı taşıyan yaşlı kadın, 'Vatanımız sizlere emanet' diyerek coşkusuyla dikkat çekti.

Sivrihisar'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikler kutlanmaya devam ediyor. Etkinlilerde düzenlenen kortej ilçe halk tarafından büyük ilgi ile karşılandı. 7'den 70'e herkesin gururlandığı ve kurtuluş mücadelesini yad ettiği güne yaşlı bir kadın damga vurdu. Sivrihisar'da ikamet eden yaşlı kadın 100 metrelik dev Türk Bayrağı'nı taşıyan liseli gençlere eşlik eden teyze coşkusuyla adeta gençlere taş çıkardı.

Kortejde bayrağı taşıyan gençlerle sohbet eden yaşlı kadın alkışlarla onlara destek verdi. Sık sık gençlere 'Vatanımız, milletimiz sizlere emanet' diyen yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu.