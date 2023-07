10 yılı aşkın süredir yıkımı bekleyen semt kentsel dönüşüme girdi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan '1050 Konutları' olarak bilinen alanda kentsel dönüşüm başladı. Şehit Yüzbaşı Doğan Sevinç Caddesi üzerinde gerçekleşen yıkımlarda ilk kepçeyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş vurdu.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve '1050 Konutları' olarak bilinen Akpınar Mahallesi'nde yüzler bu kez yıkımla güldü. 2 ay önce atılan imzalar sonrası kentsel dönüşüm projesi resmen başladı. 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve 2013 yılında Büyükşehir tarafından hazırlanan dönüşüm projesi bölge halkı tarafından kabul görmemişti. 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın zemin+5 kat olarak tasarladığı ve 'o zaman için' hak sahiplerine 130 bin lira borçlanma ile kira yardımlarını içeren teklif de vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti. Muhtemel depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalarda dönüşümün bir an önce sağlanması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, zemin+7 kat olacak şekilde plan değişikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkı ile her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkanına sahip olurken yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her türlü detay düşünülerek planlama yapıldı. Yeşil alanlar, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve mevcut yollar 'olduğu gibi' korundu. Hazırlanan planlar öncelikte 1050 konutlardaki hak sahiplerine sunuldu. Anket çalışması ile 229 bloktaki 2 bin 290 hanenin yüzde 90'ına ulaşılırken, ankete katılanların yüzde 96'sı da plan değişikliğine olumlu görüş verdi. Bölge halkı tarafından merakla beklenen plan değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçmesinin ardından da dönüşümün önündeki tüm engeller kaldırılmış oldu.

"Bu aşamaya gelmek en zor kısmı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yan tarafta zemin+15 binalar var. Biz de yapmasını biliriz. Zemin+12 ile ilgili Recep Altepe zamanında toplanılmış. İyi niyetli bir proje ortaya konulmuş ama gerçekleşmemiş. Binaları yükseltmeden ve bu manada şehrin dinamiğine de dinamit koymadan burada bu dönüşümü başlatıyoruz. Ben müteahhit firmamıza da çok teşekkür ediyorum. Bir daha da ben buraya yıkım törenine gelmeyeceğim. Ama bu an benim için gerçekten önemli ve kıymetli bir an. İnanın bu aşamaya gelmek en zor kısmı. Bundan sonrasının ne kadar kolay ilerlediğini hep birlikte göreceğiz. İşi bu aşamaya getirmek önemli, yıktıktan sonra gerisi kolay. 15 ayda bunlar bir şekilde toparlanıyor" şeklinde konuştu.

Bedava teste 640 başvuru

Özellikle 6 Şubat'taki depremlerin ardından herkesin kentsel dönüşümü konuştuğunu ancak bu konuda beklenen adımların atılmadığını kaydeden Başkan Aktaş, vatandaşların duyarsızlığına sitem etti. Büyükşehir olarak 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlara ücretsiz bina testi imkanı sunduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Test sonucunda yıkım zorunluluğunun bile olmadığı uygulamaya sadece 640 bina müracaat etti. Bu çok acı bir şey. Arabamıza bir şey olsa, elbisemizin ütüsü bozulsa veya elbisemize yemek dökülse ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Ama yaşadığımız binaları, eşimiz, çocuklarımız ve sevdiklerimizle beraberce hayat sürdüğümüz binalarda bu hassasiyeti göstermiyoruz. O yüzden şu anda burada atılan adım çok önemli ve değerli. Umarım güzel bir örnek olur ve kar topu misali büyüyerek devam eder. 2012 yılında başlayan, 11 yıllık bir hikayenin böylelikle sonlanıyor olması büyük mutluluk. Büyüyen, gelişen Bursa'yı hep beraber inşa etmek gibi bir zorunluluğumuz olduğu da hatırlatmak istiyorum. Bu güzel bir yıkım olacak inşallah. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"Toplumsal uzlaşıyla bir karar almış olduk"

Mahalle sakinleri ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör ise, "Böyle bir mutlu günde bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Büyük bir sorumluluğa gidiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Mahalle sakinlerinin bize olan güvenlerinden dolayı müteşekkiriz. Büyükşehir belediyesinin bize çok büyük bir desteği oldu. Bütün bilgimizi gayretimizle birlikte bunu burada göstereceğiz. 20 ayı aşmayacak bir şekilde projeyi tamamlayacağız. Kısa sürede işlemler tamamlandı. 60 binanın tamamına yakınıyla protokolümüzü bitirdik. Çevre Şehircilik Müdürlüğü de bize çok büyük yardımcı oldular. Toplumsal uzlaşıyla bir karar almış olduk. Umarım Bursa ve Türkiye için örnek olacak bir kentsel dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"6 Şubat bize bazı gerçekleri hatırlattı"

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bugün burada uzun yıllardan beri beklenen bir konunun yıkımı için bir aradayız. Kentsel dönüşüm herkesin gündeminde. Burası 20 yıldır konuşuyor. Kentsel dönüşüm konuşulurken herkes farklı açıdan bakar. Tabi farklı bakışlar olduğu için uzlaşması zor olur. Kentsel dönüşüm evlerin depreme daha dayanıklı hale getirmesini sağlamaktır. Bu sürece girdiğin zaman sürecin de genelde çıkmaz hale geldiğini görüyoruz. 6 Şubat'taki 11 vilayeti kapsayan bu deprem bize bazı gerçekleri hatırlattı. Esas olan can güvenliğidir. Adım adım bu ortak noktada buluşuyoruz. Burası da bir örneği. Biz Osmangazi Belediyesi olarak yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Müteahhit firmanın burada çok büyük bir katkısı var. 6 Şubat'taki depremle ilgili Türkiye ayağa kalktı. İnsanları çadırlardan kurtardık. İnşallah evleri de yakın zamanda bitecek. İnsanların ilk önce ev alırken depreme ne kadar dayanıklı olduğunu sorgulaması lazım. Bu süreçte büyükşehir belediyemiz başta olmaz üzere herkesin emeği var" dedi. - BURSA