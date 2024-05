Diyarbakır'da 10 yaşındayken köpek saldırısına uğrayan genç, 5 yıl sonra hala yara izleriyle yaşıyor

Diyarbakır'da 10 yaşındayken 8 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki Yasin Alökmen'in kulak kıkırdağı koparken, vücudunun 28 yerindeki yara izi ise aradan 5 sene geçmesine rağmen kaybolmadı.

2019 yılının Eylül ayında merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sitede arkadaşlarıyla futbol oynayan Yasin Alökmen (15), topunun sitenin bahçesinden çıkıp boş araziye gitmesiyle peşinden koştu. O sırada başıboş sokak köpekleri araziye doğru ilerlerken, Yasin geri çekilip uzaklaşmak istedi. 8 köpeğin kendisine doğru koştuğunu gören Yasin saldırıya uğradı. Vücudunun 28 yerinden ısırılıp, kulak kıkırdağı köpekler tarafından koparılan Yasin, komşuların köpeklere balkondan tencere ve bardak atmasıyla kurtarıldı. Yasin'in köpekler tarafından saldırıya uğradığı dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Ölümden dönen Yasin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 25 gün hastanede tedavi altında kalan Yasin ve ailesi, dün gibi hatırladıkları o dehşet anlarını anlatarak, sokak köpeklerinin toplatılması için yetkililere seslendi.

Baba Mehmet Aydın Alökmen (55), İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine olayın yaşandığı tarihte Bolu'da çalıştığını ve bir telefonla direkt Diyarbakır'a geldiğini söyledi. Oğlunun tedavi sürecinde her bir yarasına ayrı ayrı iğne vurulduğunu ve şu an durumunun iyi olduğunu belirten Alökmen, "5 sene önce Bolu'da çalışırken çocuklara telefon açtım ve evde oturduklarını söylediler. Daha sonra tekrar telefon açtığımda bir an önce eve gelmemi ve köpeklerin oğluma saldırdığını söylediler. Ben de sadece bir tane köpeğin saldırdığını tahmin ettim. Çocuklar 8 tane köpek tarafından oğlum Yasin'in saldırıya uğradığını belirtti. Bunu duyar duymaz hemen uçağa binip Diyarbakır'a geldim. Bir baktım ki oğlum komaya girmiş gibi yatıyor. Yasin'in vücudunun çeşitli yerlerinde yaklaşık 25 tane köpek dişi yarası vardı. Sağ kulağının yarısı köpekler tarafından koparıldı. Kolu, bacağı, sırtı, kafası ve kalçasının birçok bölgesinde diş izi var. Bu süreçte 25 gün boyunca hastaneye belki en az 40 kez gidip geldim. Doktorlar her yaraya çocuğumun kuduz olmaması için bir iğne vuruyordu. 8 tane köpeği çocuğumun üzerinde gören komşularımızdan kimisi tencere, kimisi ise bardak atarak kovdu. Çocuğumun kulağının bir parçasını kızlarım tarlanın içinde buldu. O parçayı alıp buzun içine koyarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Doktorlar o parçayı çocuğumun kulağıyla cerrahi işlemle birleştirdi. İki gün sonra o parça tekrar düştü" dedi.

"Nerede bir köpek sesi duysam direkt oğlum aklıma geliyor"

Hayvan sevgisinin ailecek kendilerinde olduğunu ve evlerinde kedi beslediklerini dile getiren Alökmen, "8 tane köpeğin küçük bir çocuğa saldırması ne demek? Ben 55 yaşındayım. 8 tane köpek bana doğru koşsa ben kalpten giderim. Başıboş köpekler çok sıkıntı oluşturuyor. Lütfen yetkililer başıboş köpekleri toplasın. Nereye kadar devam edecek bu? Çok şükür hayvan sevgisi var ailemizde. Mesela evimizde kedi var. Ama başıboş köpeklerin sürekli insanlara saldırması kabul edilemez. Devletin bu işe bir el atması lazım. Çocuğumun saldırıya uğradığı dönemde oturduğum ev 185 metrekare idi. Gönlümüze göre almıştık. Ama oradaki köpeklerden dolayı evimi satıp yeni evime yerleştim. Nerede bir köpek sesi duysam direkt oğlum aklıma geliyor. Aynı şekil oğlum da köpek sesi duyduğu gibi direkt arkasına bakıp ürküyor. Kendisini ısıracak diye korkar oldu artık" diye konuştu.

Abla Ebru Alökmen (23) ise şunları kaydetti:

"5 sene önce Zümrüt Kent Sitesi'nde oturuyorduk. O dönem kardeşim daha 10 yaşındaydı ve 8 tane köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sürecinde polis ve komşularımızın yardımıyla köpekler oradan kaçtı. Bir dakika içerisinde kardeşimin vücudunun her yerinde köpek dişi izi oluştu. Bunun yanı sıra köpekler kardeşimin kulak kıkırdağını kopardı. Biz o süre zarfında kardeşimi hastaneye götürdük. Daha sonra ben eve döndüğümde kardeşimin kulak parçasını tarlanın içerisinde buldum. Zaten hastaneye o parçayı götürdüğümüzde dikiş tutmadı ve düştü."

"2-3 ay önce ben de köpek saldırısına maruz kaldım"

Ailecek sokak köpeklerinden korkar hale geldiklerini ifade eden Alökmen, "Kardeşimin olayından sonra defalarca kez köpeklerin toplanması yönünde yetkililere çağrıda bulunduk. Ama görev yerine getirilmeyince aynı olaylara tekrar maruz kaldık. 2-3 ay öncesine kadar bu kez ben köpek saldırısına maruz kaldım. Sabah saatlerinde işime giderken bir anda köpekler karşıma çıktı. Ben de o korkuyla bir anda kendimi kavşağa attım ve neredeyse araç altında kalıyordum. Çok şükür orada vatandaşlar vardı ve onların sayesinde kurtarıldım. O kadar vahim bir durumun içerisindeyiz ki ailecek çok korkuyoruz" dedi.

Saldırıya maruz kalan Yasin Alökmen (15) de, hastanede tedavisi bittikten sonra geceleri yatamaz olduğunu, halen o psikolojiyle yaşadığını anlattı. Alökmen, şöyle konuştu:

"5 yıl önce sitede futbol oynarken topum tarlaya gitmişti. O sırada topumu almak isterken 8 tane köpeğin saldırısına uğradım. Komşularımızın yardımıyla canımı kurtardım. Yaklaşık 28 yerimden köpek ısırdı. Hastanede tedavim bittikten sonra geceleri yatamaz oldum. İyileştikten sonra tekrar okuluma gittim. Maalesef arkadaşlarım kulağımın yarısı olmadığı için benimle dalga geçmeye başladı. Ben de okulu bırakmak zorunda kaldım. Şu anda sanayide çalışıyorum. İşe gittiğimde köpek gördüğüm gibi yolumu değiştirip uzatmak zorunda kalıyorum." - DİYARBAKIR