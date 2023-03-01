10 yaşındaki çocuk kendisine gelen pastayı Kızılay'a bağışladı

Osmaniye'de çadır kentte yaşayan 10 yaşındaki çocuğun, kendisine gelen yaş pastayı "bütün çocuklar yesin" diyerek Kızılay'a bağışlaması herkesi duygulandırdı.

Osmaniye'de Rahime Hatun Mahallesi'nde yaşanan yıkıcı deprem nedeniyle 10 yaşındaki Abdulsamet Sugurtekin, ailesiyle birlikte çadır kente yerleşti. Çadır kenti ziyaret edenler tarafından çocuğa yaş pasta hediye edildi. Çocuk ise kendisine getirilen pastayı "bütün çocuklar yesin" diyerek Kızılay'a bağışladı.

Sungurtekin, "Burada oyun oynuyoruz, arkadaşlarım var. Deprem sayesinde tek yürek olup toplandık. Daha geniş oyun alanımız var. Deprem insanı tek yüreğe topluyor. 26 Mart'ta 11. yaşına gireceğim ama ben de pastamı bağışladım. Aynı zamanda ben de bir depremzedeyim. Artık kötü müteahhit olmasın istiyorum. Yapı denetimler doğru yapılsın. Daha iyi demir kullanılsın, kolonlar sağlam yapılsın, insanlar ölmesin istiyorum" diye konuştu. - OSMANİYE