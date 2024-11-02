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10. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'na Eleştiriler Yağdı

10. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'na Eleştiriler Yağdı
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25 Ekim'de kapılarını açan 10. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, hijyen eksiklikleri ve yüksek fiyatlar nedeniyle eleştiriliyor. Ziyaretçiler ürünlerin korunmasız sergilendiğini belirtirken, fuara katılan firmanın yetkilisi de düşük satışlardan şikayetçi.

Van Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25 Ekim'de kapılarını açan "10. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" katılımcılar ve ziyaretçilerden eleştiri almaya devam ediyor.

Tuşba ilçesindeki kongre merkezinde 25 Ekim'de kapılarını açan ve 3 Kasım tarihine kadar devam edecek olan 10. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, hijyen ve fiyat konularında gelen eleştirilerle gündeme geldi. Fuarda yer alan stantlardaki ürünlerin büyük bir kısmının üstü açık bırakılarak sergilendiği, bu durumun hijyen açısından risk oluşturduğu gözlemlenirken, özellikle gıda stantlarında ürünlerin toza ve dış etkenlere karşı korunmasız olduğu dikkat çekti. Vatandaşlar, fuar yönetiminin bu konuda yeterince hassas davranmadığını belirterek, hijyen kurallarının yetersizliğinden şikayetçi.

"Satış olmadı"

Fuara İran'dan katılan Feride isimli firma yetkilisi, etkinliğin beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Uzun bir yolculuk yaparak ve sorunlar yaşayarak fuara katıldıklarını ifade eden yetkili, "Arkadaşlarımızla İran'dan geliyoruz. Hepimizin yemek konusunda akademisi var. Buraya katılmak için çok zorluk yaşadık. İran'ın yemeklerini burada göstermek için geldik. Bize çok tarz anlattılar, bizler de hafta içi geldik. Ancak çok satış olmadı. İnşallah diğer sefer daha iyi olur" dedi.

Fiyatın dışarıya göre daha yüksek olduğunu ifade eden ziyaretçilerden Kerem Ergül isimli vatandaş da alım gücünün düşük olduğunu ve bu yüzden fiyatların da düşük olması gerektiğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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