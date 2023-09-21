10 şehrin şehitliklerinden temin ettiği topraklarla şube binasında köşe oluşturdu

Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol, 10 şehrin şehitliklerinden elde ettiği topraklarla şube binasında bir köşe oluşturdu.

Şaban Başol, yaptığı açıklamada, hedefinin 81 ilin şehitliğinden toprak temin etmek olduğunu belirtti. Başol, "Şehitlerimizin ruhlarını kabirlerinin üzerinden aldığım topraklarla ruhlarını burada barındırmak istedim. Kendi imkanlarımla 10 ilimize giderek, şehitliklerden topraklar temin ettim. Temin ettiği toprakları şube binasında bir köşe oluşturarak burada sergiliyorum. Biz gaziler olarak şehitlerimize sahip çıkmak birinci görevimiz. Hedefim 81 ilimizin şehitliklerinden temin edeceğim toprakları şubemize getirmek. Umarım bunu başarırım" dedi.

Gazi Şaban Başol, 13 yıldır Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı görevini yürüttüğünü sözlerine ekledi. - KÜTAHYA