ASH İl Müdürü Hasan Aykut: 'Gazetecilik kamu vicdanının temelidir'

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen programda, İl Müdürü Hasan Aykut, basın mensupları ile bir araya geldi.

Programa ulusal ve yerel basın temsilcileri ile gazeteci sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Programda konuşan İl Müdürü Hasan Aykut, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Gazetecilik; fedakarlık, sorumluluk ve güçlü bir kamu bilinci gerektiren onurlu bir meslektir. Zor şartlar altında dahi mesleğini hakkıyla icra eden basın mensuplarımız, toplumun sesi ve vicdanı olma görevini başarıyla yerine getirmektedir" dedi.

2026 sosyal destek verileri konuşmada paylaşıldı

Hasan Aykut, konuşmasında 2026 yılına ilişkin engelli ve sosyal destek hizmetlerine dair güncel verileri de paylaştı. Aykut, Engelli Evde Bakım Hizmetinden faydalanabilmek için ağır engelli ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olunması ve hane içi kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerektiğini belirterek, "2026 yılı için bu gelir sınırı 18.716 TL'nin altında belirlenmiştir. Şartları sağlayan vatandaşlarımıza aylık 13.878 TL Evde Bakım Yardımı ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

Özel engelli bakım merkezlerinde kalan bireyler için de bilgi veren Aykut, "2026 yılında özel engelli bakım merkezlerinde kalan bireyler için kişi başı aylık ödeme tutarı 56.000 TL olarak uygulanmaktadır" dedi. Çocukların aile yanında desteklenmesine yönelik Sosyo Ekonomik Destek (SED) hizmetine de değinen Aykut, "2026 yılı itibarıyla SED kapsamında ortalama kişi başı aylık ödeme tutarı 9.739 TL'dir" diye konuştu.

Faizsiz evlilik kredisi ve demografik uyarı

Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik faizsiz evlilik kredisi desteği hakkında da bilgi veren Hasan Aykut, "18-25 yaş arası çiftlerimize 250.000 TL, 26-29 yaş arası çiftlerimize ise 200.000 TL faizsiz evlilik kredisi desteği sağlanmaktadır" dedi.

Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aykut, doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 iken 2026 itibarıyla 1,48'e gerilediğini, Türkiye'de hanelerin yüzde 57'sinin çocuksuz olduğunu belirterek, bu tablonun aileyi güçlendirmeye yönelik sosyal politikaların önemini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda görevini etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere sağlık, başarı ve kolaylıklar dileyerek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programda ayrıca 10 Ocak gazeteciler Günü dolayısıyla pasta kesimi yapıldı. - ERZURUM