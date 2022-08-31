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Aydın gündem haberi: Karacasu'da ipi kopan 10 metrelik tekne battı

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Aydın haberleri: Karacasu'da ipi kopan 10 metrelik tekne battı Batan tekne 4 saat sonra çıkarıldı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şerafettin Kavran: "Mendirek yarım kaldığı sürece 5-6 tekne daha bu şekilde batar" Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyıya bağlı olan 10 metrelik tekne ipi kopunca suya battı.

Karaca Su'da ipi kopan 10 metrelik tekne battı

Batan tekne 4 saat sonra çıkarıldı

Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şerafettin Kavran:

"Mendirek yarım kaldığı sürece 5-6 tekne daha bu şekilde batar"

SAKARYA - Sakarya'nın Kara Su ilçesinde kıyıya bağlı olan 10 metrelik tekne ipi kopunca suya battı. Batan tekne, 4 saat sonra vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay, Kara Su ilçesi Yeni Mahalle Sakarya Nehri'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan K'ye ait 10 metre uzunluğunda kıyıya bağlı halde bulunan teknenin ipi koptu. Nehre açılan tekne henüz belirlenemeyen sebepten dolayı battı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından tekne, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Sabah bölgeye geldiklerinde teknenin battığını gören vatandaş Mahmut Zafrakoğlu, teknenin ön ve arka tarafında olmak üzere iki delik olduğunu, bu sebeple batabileceğini aktardı.

"Mendirek yarım kaldığı sürece 5-6 tekne daha bu şekilde batar"

Gece saatlerine olayın yaşandığını ifade eden Kara Su Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şerafettin Kavran, "Olumsuz hava muhalefeti sebebiyle oluşan soluğan neticesinde tekne battı. Mendireğin yarım kaldığı sürece 5-6 tekne daha bu şekilde batar. Geçenlerde de bir gırgır batmıştı. Buna bizim kooperatif olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Devlet eliyle bu sorun giderilebilir. Mendirek iki kolunun da çıkması, tamamlanması şart" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Yerel

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