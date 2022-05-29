Karadan yürütülen gemi görenleri şaşkına çevirdi - Haberler

Karadan yürütülen gemi görenleri şaşkına çevirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta İstanbul Fethinin 569.yıl dönümünde 10 metre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde gemi karadan yürütüldü.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Zonguldak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi destekleri ile 'Fetih Yeniden Zonguldak 1453' adı altında İstabul'un Fethi'ni anlatan organizasyon düzenlendi.

Kutlamalara, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları,gençler ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonda yeniçeriler, sipahiler, mehteren marşı eşliğinde 10 metre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde gemi karadan madenci heykelinden başlayarak Valilik binası önüne kadar yürütüldü.

Gemiyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise ellerine cep telefonlarını alarak o anlatı kaydetti.

Ardından Valilik binası önünde İstanbul'un Fethini anlatan gösteri yapıldı.

Gösteriler vatandaşlar ve gençler tarafından büyük beğeni topladı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "İl müdürlüğü olarak her zaman biz gençlerin sosyal kültürel manevi değerlere sahip çıkması bakımından faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz ve bundan sonrada devam ettireceğiz. Bugünde İstanbul'un fethinin 569. Yıldönümü kutlamaları münasebetiyle Bir program planladık arkadaşlarımızla ve uzun zamandan beri üzerinde yaptığımız gençlik merkezinde gençlerimizle beraber yaptığımız 10 metre uzunluğunda 2.5 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğinde bir gemi yapalım dedik ahşaptan Banu'da fetih kutlama programında gerçekleştirelim dedik. Program neticesinde madenci heykeli önünden başlamak suretiyle valilik önüne kadar gençlerimiz ile birlikte bu duyguyu yaşayarak o dönem ki ruhu ve maneviyatı yaşayarak gemiyi karadan yürüttük. Yeni çerilerimiz, sipahilerimiz, gemiyi çeken arkadaşlarımız ve mehteran takımımızla birlikte vatandaşlarımıza da bu duyguyu yaşattığımızı düşünüyoruz Zonguldak'ta ilk defa böyle bir organizasyon oldu. Gemiyi 3-4 hafta gibi bir zamanda tamamladık ve 20'nin üzerinde bir gencimizle yaptık çok farklı zamanlarda farklı kişiler katıldı çok güzel oldu emek veren herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise, "569. Yıl dönümü kutladığımız fetih dolasıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz gazilerimize şükranla yad ediyoruz. İstanbul'un fetih dünya tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bütün tarihçilere göre orta çağın kapanması yeni çağın açılması demektir. Büyük Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalması demektir. Onun için biz bu fethin anlamalı yeni yetişen nesillerimize de çok iyi aktarmalıyız. Bugün buraya katılan gençler o mesajı verdi Zonguldak halkı bu Anadolu'nun her karış toprağına sahip çıkacağının mesajını verdi. Şairin dediği gibi 'Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan sana selam getirdik Ulubatlı Hasan'dan biz bu selamı almaya devam edeceğiz"dedi.

Program mehteran gösterileri ile son buldu.