10 kilometre yürüyerek dağ yamacında yer alan büyük Türk bayrağına ulaştılar Yerel Haberler Eskişehirli doğa tutkunları, dağ yamacında yer alan büyük Türk bayrağına yürüyüş gerçekleştirerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Eskişehirli doğa tutkunları, dağ yamacında yer alan büyük Türk bayrağına yürüyüş gerçekleştirerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Yürüyüşü ekibi üyeleri, Cumhuriyet'in 99'uncu yılına özel doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Karacaşehir Kalesi yamacında yer alan büyük Türk bayrağına doğru yapılan yürüyüşe, farklı yaşlardan 20 grup üyesi katıldı. Güzergah üzerinde karşılaştıkları orman işçileriyle de fotoğraf çekilen ekip, Kocakarı ormanından başlayarak 10 kilometre boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Eskişehir gençlik Yerel Haberler

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