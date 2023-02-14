10 katlı binanın enkazından kurtarılan kediye serum taktılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afet bölgesine giden Menemen Belediye Arama Kurtarma ekibi, enkazdan kurtarılan kediye serum takarak hayata tutunmasına yardım etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afet bölgesine giden Menemen Belediye Arama Kurtarma ekibi, enkazdan kurtarılan kediye serum takarak hayata tutunmasına yardım etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekibi personeli, 10 katlı "bina enkazından kurtarılan bir kediye serum taktı. Canla başla çalışmalarını sürdüren MAKUR ekibi, "Enkaz altından çıkarılan her canlı yorgunluğumuzu unutturuyor, umutlarımızı büyütüyor" dedi.

Enkazdan kedi kurtarıldı

Önceki gün 10 katlı apartmanın enkazında arama yapan ekipler, kedi sesi duydu. Sesin geldiği alanda yapılan çalışmada enkazdaki kedi sağ olarak kurtarıldı. Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekibinde görevli veteriner teknikeri Gönül Teymur, enkaz altından çıkarılan kediye serum taktı. Damar yolunu açan Teymur, "Enkazdan çıkarılan kedi çok zayıftı. Besin ve su kaybı nedeniyle damar yolunu açarak takviye yaptık. Enkaz altından çıkarılan her canlı yorgunluğumuzu unutturuyor, hepimizin umudunu tazeliyor. O anki hissimi anlatamam" dedi.

"Bir can, bir nefes için"

MAKUR ekibinin Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı çalışmalara katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Diğer 9 şehrimiz gibi burada da çok sayıda bina yıkılmış durumda Devletimiz, Milletimiz burada Umudumuzu kaybetmiyoruz. Her bölgede gece gündüz yoğun bir çalışma yürütülüyor. MAKUR ekibimiz de AFAD Koordinasyonunda depremin ikinci günü ulaştıkları bölgede titizlikle çalışıyor. Bir can, bir nefes için burada çok ciddi emeğe tanık oluyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Allah, bölgede görev yapan tüm ekiplere güç kuvvet versin, işlerini kolaylaştırsın. Dualarımız onlarla" diye konuştu. - GAZİANTEP