10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı çelenk sunumu ile başladı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yılı anma programları Karabük'te çelenk sunumuyla başladı.

Karabük'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Yenişehir tören alanında program düzenlendi. Programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, il protokolü, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Vergili tarafından çelenk sunumu ile başlayan program saat 9'u 5 geçe gerçekleştirilen saygı duruşu ile sona erdi.

Yurt genelinde oluğu gibi Karabük'teki vatandaşlarda saat 09.05'te saygı duruşuna geçti. - KARABÜK