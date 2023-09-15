10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyası güçlü devlet geleneği vizyoner sivil toplum kuruluşları ile yeni bir şahlanış içinde.

10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyası güçlü devlet geleneği vizyoner sivil toplum kuruluşları ile yeni bir şahlanış içinde. İletişim imkanlarının geliştiği şu dönemde diaspora ile anavatan arasındaki bağları geliştirmek daha kolay" dedi. - İSTANBUL