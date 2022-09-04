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10 dakika kala nüfus cüzdanı çıkartıldı, sınava yetiştirildi

Yerel Haberler

10 dakika kala nüfus cüzdanı çıkartıldı, sınava yetiştirildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde bursluluk sınavına girmek isteyen ancak nüfus cüzdanını evde unutan öğrencinin imdadına polisler yetişti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde bursluluk sınavına girmek isteyen ancak nüfus cüzdanını evde unutan öğrencinin imdadına polisler yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için Aladağ Atatürk İlkokulu'nda sınava girecek olan ismi açıklanmayan kız öğrenci, nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark edince polisten yardım istedi.

Aladağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, 10 dakika kalan sınava yetişmesi için seferber oldu. Öğrencinin kimliğini Aladağ Nüfus Müdürlüğünden çıkartan ekipler öğrenciyi tekrar sınava yetiştirdi. Polis ekipleri ve öğrencinin o anları ise kameralara yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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