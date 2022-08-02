10. Açılış Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramı'yla ilgili konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Çok heyecanlıyız ve coşkuluyuz. İlimizdeki birçok eserin resmi açılışını cumhurbaşkanımızla birlikte yapacağız. Bu bayram hepimizin" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Milli İrade Meydanı'nda bugüne kadar birçok miting ve toplu açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3,5 yıllık aranın ardından yeniden aynı yerde Kocaelilerle buluşacağına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın bu arada da ilimize ziyaretleri oldu. Ancak İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki buluşmaların yeri her zaman ayrı olmuştur. Bu buluşmanın da çok özel ve coşkulu geçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gönlünde Kocaeli'nin ayrı bir yeri olduğunu, şehrimizi evi gibi gördüğünü biliyoruz. Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışında ilk programını ilimizde yaparak bunu bir kez daha gösterdi. Son kabine toplantısından sonra da ilimize yapacağı ziyarete dikkat çekti. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin duyurusunu yaparken ilimizdeki yatırım ve eserleri anarak, cumartesi günü burada olacağını hatırlattı. Bu bizler için çok değerli. Bu duygularla İzmit Milli İrade Meydanı'nda 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da son dönemin yükselen değeri büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ