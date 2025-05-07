1. Ulusal Tıp Bahar Okulu Sakarya'da Gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırma Topluluğu (SAÜTTAT) tarafından düzenlenen 1. Ulusal Tıp Bahar Okulu, alanında uzman isimleri öğrencilerle buluşturdu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını SAÜTTAT Akademik Danışmanı Dr. Esra Çiftçi ve Topluluk Başkanı Furkan Kaan Hamarat gerçekleştirdi. Hamarat konuşmasında, Bahar Okulunun amacının öğrencilere mesleki vizyon kazandırmak ve tıbbın farklı boyutlarına dair farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. İlk oturumda "Geleceğin Hekimlerine İlham: Zorluklarla Büyümek, Umutla Yürümek" başlığıyla Prof. Dr. Tuba Hacıbekiroğlu, hekimlik mesleğinin yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda insani değerlerle yürütülmesi gereken kutsal bir yolculuk olduğunu vurguladı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Emel Gönüllü üstlendi. İkinci oturumda ise "Tıbbın Dijital Dönüşümü: Geleceğin Hekimi Olmak" konusu ele alındı. Konuşmacı Prof. Dr. Bahri Elmas, yapay zeka, mobil sağlık uygulamaları ve robotik teknolojilerin tıp alanına etkilerini değerlendirdi. Oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Fatih Orhan yaptı.

Üçüncü oturumda Dr. Atilla Uslu, "Tıpta Uzmanlık ve Kariyer Planlama: Gelecek Vizyonu" başlıklı sunumunda, öğrencilerin mesleki ilgi alanlarını keşfetmelerinin önemine dikkat çekti. Oturuma Prof. Dr. Esra Yazıcı başkanlık etti. Dördüncü ve son oturumda ise Prof. Dr. Oğuz Karabay, "Sahnede Sen Varsın: Kongre Deneyimi, Sunum Becerisi ve Networking" başlığı altında sunum teknikleri, etkili iletişim ve akademik kongrelere katılımın önemini paylaştı. Oturum başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Esra Çiftçi yürüttü. Konferans oturumlarının ardından konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinliğin ikinci bölümünde düzenlenen psikodrama, ebru, cilt bakımı, bileklik yapımı ve kurabiye süsleme gibi atölyelerle öğrencilerin sosyal yönlerinin desteklenmesi amaçlandı. Katılımcılardan büyük ilgi gören 1. Ulusal Tıp Bahar Okulu, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki öğrenci faaliyetlerinin çeşitliliğini ortaya koydu. - SAKARYA