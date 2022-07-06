1 ton 100 kiloyla pazarın gözdesi olan Paşa, 60 bin TL'ye satıldı - Haberler

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1 ton 100 kiloyla pazarın gözdesi olan Paşa, 60 bin TL'ye satıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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1 ton 100 kiloyla pazarın gözdesi olan Paşa, 60 bin TL'ye satıldı

Kocaeli Modern Hayvan Pazarı'nın bu seneki rekortmeni 1 ton 100 kiloluk Paşa isimli tosun, 60 bin TL'ye satıldı.

Kocaeli Modern Hayvan Pazarı'nın bu seneki rekortmeni 1 ton 100 kiloluk Paşa isimli tosun, 60 bin TL'ye satıldı.

Kocaeli Modern Hayvan Pazarı'nın bu seneki en gözde büyükbaşı olan Paşa, alıcısını buldu. Ağrı'dan getirilen tosun, tartıda 1 ton 100 kilo çıkmasıyla bu seneki rekorun sahibiydi. 60 bin TL'ye alıcı bulan Paşa, arife gününe kadar pazarda beslenmeye devam ediyor. Geçen yılın rekortmeni Şakir'in ve bu yılın rekortmeni Paşa'nın sahibi olan Ayetullah Çeçen, önümüzdeki senenin rekortmenini de şimdiden yetiştirmeye başladıklarını belirtti.

"Gelecek senenin rekortmeni olacak hayvan da bende"

İki yıldır rekortmen hayvanın kendilerinden çıktığını ve önümüzdeki sene için de iddialı bir hayvan yetiştirdiklerini söyleyen besici Ayetullah Çeçen, "Paşa, bizim gözdemizdi. Paşa'yı sattık. 1 ton 100 kilo geldi. Geçen yılın rekortmenini geçmedi ama bu senenin rekortmeni. Bir dahaki sene için yeni bir Paşa getireceğiz. Geçen senenin rekortmeni de bizdeydi, ismi Şakir'di ve 1 ton 260 kiloydu. Paşa, diğer hayvanlara göre kilo olarak daha büyük olduğu için fiyatı da yüksek oldu. 60 bin TL'ye satıldı. Gelecek senenin rekortmeni olacak hayvan da bende. Şimdi yiyor, seneye İnşallah o da 1 tonu geçer. O da Paşa gibi, Şakir gibi olur" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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