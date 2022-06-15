1.sınıf öğrencilerinden SMA hastası bebek için şiir dinletisi Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1.sınıf öğrencileri, SMA hastası bebek için şiir dinletisi düzenledi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1.sınıf öğrencileri, SMA hastası bebek için şiir dinletisi düzenledi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun 1. sınıf öğrencileri, öğretmen Hatice Kıran Doğan öncülüğünde SMA hastası Fikret bebek için şiir dinletisi düzenledi. Dinletide ayrıca Erdem Sakkallioglu saz eşliğinde koro gösterisiyle destek oldu. Öğrenciler, gerçekleşen dinletiyle SMA hastası bebeğe destek vermenin yanı sıra şiire ve sanata dikkat çeken bir farkındalık çalışmasına imza attı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Sakarya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 1.sınıf öğrencilerinden SMA hastası bebek için şiir dinletisi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.