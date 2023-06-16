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1. Organize Sanayi Bölgesi Teknik İşler eski Müdürü Esentürk hayatını kaybetti

1. Organize Sanayi Bölgesi Teknik İşler eski Müdürü Esentürk hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Teknik İşler eski Müdürü Halil Esentürk, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Teknik İşler eski Müdürü Halil Esentürk, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Bilecik Belediyesi'nde çalışan Deniz Esentürk ve Sibel Esenturk Özdoğan'ın babaları olan ve kentte güler yüzlüğü ile bilenen Halil Esentürk hayatını kaybetti. Esentürk'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Kayı Boyu Camii'nden kaldırılarak şehir mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Bilecik Belediyesi Bilecik Yerel Haberler

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