1. Organize Sanayi Bölgesi Teknik İşler eski Müdürü Esentürk hayatını kaybetti

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Teknik İşler eski Müdürü Halil Esentürk, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Bilecik Belediyesi'nde çalışan Deniz Esentürk ve Sibel Esenturk Özdoğan'ın babaları olan ve kentte güler yüzlüğü ile bilenen Halil Esentürk hayatını kaybetti. Esentürk'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Kayı Boyu Camii'nden kaldırılarak şehir mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK