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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz olacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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