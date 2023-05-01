1 Mayıs tatilini fırsat bilen vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla izinli olan birçok Eskişehirli, havanın güzel olmasını fırsat bilerek dışarı akın etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla izinli olan birçok Eskişehirli, havanın güzel olmasını fırsat bilerek dışarı akın etti.

Eskişehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sürerken, resmi tatilde izin kullanan birçok kişi dışarıda güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar başta İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi olmak üzere şehir merkezinin işlek bölgelerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da parklarda bulunan oturma alanlarında vakit geçirdi. Çocuk parklarında zaman geçiren çocuklar ise gönüllerince eğlendiler. - ESKİŞEHİR