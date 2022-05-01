İçişleri Bakanlığı: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü huzur ve güven ortamında gerçekleşti" - Haberler

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İçişleri Bakanlığı: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü huzur ve güven ortamında gerçekleşti"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İçişleri Bakanlığı: '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü huzur ve güven ortamında gerçekleşti'

İçişleri Bakanlığı, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olup, kanuna aykırı eylem yapmak isteyenler hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olup, kanuna aykırı eylem yapmak isteyenler hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bayram havasında geçtiği belirtilerek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde 139 bin kişinin katılımıyla 198 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler, genel anlamda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olup, kanuna aykırı eylem yapmak isteyenler hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır.

Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, alın terleriyle ve emekleriyle katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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