1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Afyonkarahisar'da da kutlandı - Haberler

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Afyonkarahisar'da da kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Afyonkarahisar'da da kutlandı

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Kentte 1 Mayıs kutlamalarının adresi Zafer Meydanı oldu. Kutlamalarda sendika, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler bir araya geldi. Sendikalar çalışanlar için istek ve taleplerini dile getiren basın açıklaması yaptılar. Marşların ve şarkıların söylendiği kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi. Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlikte güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu görüldü. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Sendika, 1 Mayıs, Yerel, Haberler

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