1. Marmaris Engelliler Festivali Başladı - Haberler

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - Türkiye'nin birçok ilinde yaşayan engelliler, Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) tarafından düzenlenen 1. Marmaris Engelliler Festivali'nde bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) iş birliğiyle düzenlenen 1. Marmaris Engelliler Festivali başladı. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Kamu-En-Der'in de desteklediği etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından engelli kadrosunda bulunan kamu çalışanları, Marmaris'te buluştu. Etkinliğin açılışına, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar, "Bizim engellerimiz, derneklerimiz farklı olabilir. Bu hiç önemli değil. Önemli olan ortak noktamız, ortak hedefimiz engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir yaşam için hep birlikte engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmanın mücadelesi içinde olmaktır" dedi. "Marmaris'te engelli dostu bir başkanla çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Hasar, Marmaris'te çok önemli hizmetleri belediye ile birlikte yaptıklarını söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise yönetim olarak 'en büyük engel sevgisizliktir' inancıyla çalıştıklarını belirterek, "ENABİRDEN ile koordineli olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılmalarını sağlamak için birçok çalışmaya imza atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. İlla ki eksiklerimi var. İmkanlarımız ölçüsünde gereğini yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.