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1 kilometrelik iftar sofrası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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1 kilometrelik iftar sofrası

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 1 kilometrelik iftar sofrasında 11 bin kişi buluştu.

KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 1 kilometrelik iftar sofrasında 11 bin kişi buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 1 kilometrelik iftar sofrası kuruldu. Cumhuriyet Bulvarın'da açılan masaları saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Ramazan sevicini birlikte yaşadı. 11 bin kişinin katıldığı iftar programında geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu çocukları güldürürken ateş gösterisi ise adeta göz kamaştırdı.

İftar öncesi tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Önümüz Kadir Gecesi ardından bayram geliyor. Bütün vatandaşlarımızın ağız tadıyla huzur dolu, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar görmelerini temenni ediyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Kocaeli, İftar, Yerel, Haberler

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