1.300 Yıllık Zeytin Ağacı Burhaniyeli Vatandaşın Dert Ortağı Oldu - Haberler

BALIKESİR (ANKA) -

SEFER TALAY

50 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaparak Balıkesir'ın Burhaniye ilçesine yerleşen Hasan Ustabaşı, bahçesindeki bin 300 yıllık zeytin ağacı ile sohbet ediyor. Zeytin ağaçlarını çok sevdiğini anlatan 80 yaşındaki Ustabaşı, yaşlı ağacın her yıl ürün verdiğini söyledi.

Aslen Trabzonlu olan 4 çocuk ve 9 torun sahibi Hasan Ustabaşı, 50 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra yurda dönerek Burhaniye'ye yerleşti. Ustabaşı, 16 yıl önce satın aldığı zeytinlikte bulunan ve bin 300 yıllık olduğunu belirttiği zeytin ağacıyla sohbet ettiğini söyledi. Yaşlı ağacı çok sevdiğini ve fırsat buldukça onunla dertleştiğini belirten Ustabaşı, şöyle konuştu:

"BALIKESİR'DEN GELEN HEYET İLE ÖLÇÜM YAPTIK"

"Şu anda bin 300 yaşındaki zeytinimin yanında bulunuyorum. O beni seviyor, ben de onu seviyorum. Biz, birbirimize çok sevdik zaten. Bin 300 seneden beri insanlığa hizmet yapıp her sene nankörlük yapmadan meyvesini sunuyor. Bu ağaçla ben çok sohbet ettim. Çok insanların yaralarını sardı. Rızık olarak zeytinyağı ile besledi. En güzel yağı bize sundu. Hiç nankörlük yapmadı. ve hatta şimdi, şu anda, üzerinde bakıyorum çiçekler var. Allah'a şükür bu sene gene çok meyve var. Bize sunacak. Böyle güzel bir ağacım var. Bin 300 yaşında. Bununla gurur duyuyorum. Belki Körfez'de başka ağaçlar da vardır. Ama, ben böyle büyük bir ağacın, eski bir ağacın bir yerlerde var olduğunu duymadım. Bunun, Balıkesir'den gelen bir heyetin ölçümüyle bin 300 yaşında olduğunu anladık."

Eşi Resmiye Ustabaşı ise "Eşimin söylediklerine katılıyorum. Bizim dert ortağımız, her şeyimiz. Zeytinler anlıyor ama kendi insanlarımız bizi anlamıyorlar. Neden değer vermiyorlar bu cennet meyvesine onu bilmiyorum" dedi.