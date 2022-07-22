Türkiye Kano Şampiyonası Eskişehir'de Başladı

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 22-24 Temmuz'da Eskişehir'de düzenlenen "Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı. Şampiyonada 29 kulüpten 265 sporcu şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Su sporlarında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam eden Eskişehir, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kano Federasyonu 2022 programında yer alan Eskişehir Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, "Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler, Mini Minikler Erkek ve Kadın" kategorilerinde 1000, 500 ve 200 metre yarışları ile tamamlanacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Odunpazarı ilçesi Mamuca'da hayata geçirilen ve olimpik kano parkuru ve otomatik çıkış sisteminin de bulunduğu Sarısungur Göleti'ndeki şampiyonada, 14 ilden 29 kulüp ve 265 sporcu kupa mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 1. gün 1000 metre eleme ve final yarışları ile yapılırken, 2. gün 23 Temmuz Cumartesi 500 metre eleme ve final yarışları, 3. gün olan 24 Temmuz Pazar 200 metre eleme ve final yarışları gerçekleştirilecek. Şampiyona, 24 Temmuz Pazar günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

ANKA / Yerel