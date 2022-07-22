Kırşehir'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Kırşehir'de eski Buğday Pazarı civarındaki yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Yenice Mahallesi Kapıcı Camii Arkası 175 ve 176. Sokaklardaki asfalt hazırlık çalışması ile Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki sert zemin hazırlık çalışması devam ediyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, asfalt konusunda daha önceden de söz verdikleri gibi hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

"ARA VERMEDEN VE SIRASIYLA YOL-KALDIRIM ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ"

Ekicioğlu şunları söyledi:

"Biz, göreve geldiğimizde Kırşehir halkına bir söz verdik ve bu sözümüzü yerine getirmek için de tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Türlü engellemelere ve zorluklara rağmen üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle ve hiçbir mazerete sığınmadan Kırşehirli hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri adım adım yerine getiriyoruz. Kırşehir'de girilmedik cadde ve tamamlanmamış yol bırakmayacağız dedik. Sevgili hemşehrilerimiz şunu bilsinler ki ekipmanların da planlı ve doğru kullanılması gerekiyor. Biz de yaptığımız plan ve proje çerçevesinde hiç ara vermeden ve sırasıyla yol-kaldırım çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimizin çalışmalarına sahada Kırşehirli hemşehrilerimiz de şahit oluyor. Amacımız en kısa sürede kaliteli bir yol-kaldırım ağına şehrimizi kavuşturmak. Biz, Kırşehirli hemşehrilerimizin her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Ekiplerimiz yeri geldiğinde gece saatlerinde dahi olsa çalışmaya devam ediyor. Kırşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken ne varsa halkımızın istek ve beklentilerini dikkate alarak bundan sonra da tüm gücümüzle yapmaya devam edeceğiz."

ANKA / Yerel