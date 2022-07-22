Hakkari'deki annelerin evlat nöbeti 31. haftada

Hakkari'de çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin eylemi 31'inci haftada da devam ederken, eline kırık cam parçası alarak HDP binasına atmak isteyen kadını ise polis sakinleştirdi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 31'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter, yakamızdan düşün' yazılı dövizler taşıyarak yürüdü. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.

Aileler, bina önüne geldiklerinde sloganlar attı. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti.

Yaşlı bir kadın ise eline kırık cam parçası alarak HDP binasına yürümek isterken polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Burada ortak basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, "Bizler burada yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Gün birlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel