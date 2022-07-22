Çayırova'da 'Siz Sahiplenin Biz Aşılarını Yapalım' projesi

Çayırova Belediyesi "Siz Sahiplenin Biz Aşılarını Yapalım" projesi çerçevesinde sokak hayvanlarının iç ve dış parazit aşılarını yapıyor.

İlçe genelinde yürütülen projeyle veteriner hekimler, vatandaşlar tarafından sahiplenilen sokak hayvanlarına yerinde müdahale ederek, genel muayene sonrası aşılarını yapıyor. Genel muayeneleri gerçekleştirilen hayvanlara iç ve dış parazit aşıları uygulanıyor. Yapılan aşılarla hayvanların iç organlarına veya deri üzerine tutunarak zarar veren parazitlerin önüne geçiliyor.

Öte yandan, sokakta yaşayan hayvanların barınma ihtiyacı doğal yaşam alanında karşılanırken, düzenli olarak mama dağıtımı da yapılıyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel