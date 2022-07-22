Balıkesir haberi: Balıkesir'de felaketler zinciri Balıkesir gelişmesine göre 2022 yılının Temmuz ayı Balıkesir için felaketler ayı oldu. 2022 yılının Temmuz ayı Balıkesir için felaketler ayı oldu. Aynı ay içinde hortum, sel, orman yangını yaşayan şehir dün de depremle sarsıldı. Temmuz ayının farklı tarihlerinde arka arkaya sel felaketi, hortum ve yangınla boğuşan Balıkesir'e Temmuz ayı iyi gelmedi. Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana gelmişti, Burhaniye ilçesinde meydana gelen hortum paniğe sebep olurken, geçen hafta Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektarlık çam ormanı küle döndü. AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin sefer olduğu doğal afetlerdeki tek teselli ise can kaybının olmaması oldu. (Bahadır Demirçeviren - Muhammed Batuhan Köse - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Balıkesir haberi: Balıkesir'de felaketler zinciri - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.