Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18: 44'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.32 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Balıkesir Deprem AFAD Yerel Haberler

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