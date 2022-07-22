Başkentte 'Çiçeğim Takas' uygulaması devam ediyor - Haberler

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Başkentte 'Çiçeğim Takas' uygulaması devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkentte 'Çiçeğim Takas' uygulaması devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ilkini Batıkent Metro İstasyonu'nda hayata geçirdiği 'Çiçeğim Takas' uygulamasına şimdi de Beşevler Metro İstasyonu'nda devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ilkini Batıkent Metro İstasyonu'nda hayata geçirdiği 'Çiçeğim Takas' uygulamasına şimdi de Beşevler Metro İstasyonu'nda devam edecek.

ABB, insan odaklı ve çevreye duyarlı projeleri birer birer hayata geçiriyor. ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliği ile ilki Batıkent Metro İstasyonu'nda başlatılan ve büyük ilgi gören 'Çiçeğim Takas' uygulaması devam ediyor. Başkentlilere ellerindeki çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan ABB, ANKARAY ile metro istasyonlarında daha da yaygınlaştırılacak uygulamayla birlikte başkentlilere ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme ve bakım imkanı sağlayacak. 25 Temmuz'dan itibaren Beşevler Metro altında devam edecek uygulama 30 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. - ANKARA

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