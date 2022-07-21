Adana'da Aski Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), çalışmalarına devam ediyor.

ASKİ tarafından Adanalıların sağlıklı suya ulaşması için bin 695 kilometre içme suyu hattı inşa edildi. Kayıp ve kaçağa yol açan eski asbestli borular değiştirilerek yerlerine daha dayanıklı yeni nesil borular yerleştirildi.

İçme suyu çalışmaları kapsamında, Ceyhan'daki içme suyu şebekesini değiştiren ve yaşanan su basınç problemini de ortadan kaldıran ASKİ ekipleri, hattaki yüksek tazyik sayesinde suyun üst katlara rahatlıkla ulaşabilmesini sağladı.

Kozan geneline döşemesi yapılan 225 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattıyla birlikte ilçenin su problemi çözülürken daha önce suyu olmayan yerleşim yerlerinde ikamet eden yurttaşlar da kaliteli içme suyuna kavuştu.

Ekiplerce, Adana genelinde 69 adet içme suyu deposu inşa edildi. Çalışmalar kapsamında, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin artan su ihtiyacını karşılamak ve su rezervini artırmak üzere bölgedeki mevcut depoya ek olarak 15 bin ton kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi.

Altyapıyı güçlendirmek ve bazı noktalarda kronikleşen su baskını sorununu ortadan kaldırmak için toplam 274 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattının döşemesi yapıldı. Birleşik sistem çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak şebeke üzerindeki yük hafifletilerek şiddetli yağışlarda su tahliyesinin sorunsuz biçimde yapılması sağlandı.

ASKİ tarafından yaşama geçirilen projelerle; Barajyolu, Turgut Özal Bulvarı, Saydam Caddesi, Yüreğir-Polis Okulu civarı, İncirlik, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi kentin çeşitli bölgelerinde kuvvetli yağışlar sonucu oluşan su baskını sorunu son buldu.

ANKA / Yerel