Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlere Kdv Düzenlemesi

İl özel idareleri, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin şirketlerince sunulan "personel çalıştırmaya dayalı hizmetler"de katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Bakanlar Kurulunun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, il özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar, mahalli idare birlikleri, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan "personel çalıştırılmasına dayalı bazı hizmetler" için KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bu kapsamda, temizlik ve güvenlik gibi yerel yönetimlerin daha önce dışarıdan aldığı alt işveren hizmetleri bulunuyor.

Karar, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.