"Yerel yönetimlerin çok daha güçlü olması lazım"

30.08.2019 17:16

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos vesilesiyle bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömür dileyerek, "Ülkemizi bugünlere getiren herkese de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yılmaz, makamında ziyaret ettiği Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'tan ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

İki gündür Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Yılmaz, Trabzonspor'un dün akşam AEK ile oynadığı maçı da izlediğini belirtti.

Yenilmesine rağmen turu atlayan Trabzonspor'u tebrik eden Yılmaz, bordo-mavili takıma mücadele edeceği grupta başarı diledi.

Yılmaz, bugün ise şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün 30 Ağustos. 30 Ağustos vesilesiyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diliyorum. Ülkemizi bugünlere getiren herkese de şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde ülkemizi teknolojide, ekonomide ve diğer alanlarda çok daha ileriye taşıyan zaferlerle, başarılarla geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Şehitlerimizin emanetine de böylece en güzel şekilde sahip çıkacağız."

"Yerel kalkınmaya daha güçlü şekilde destek vermeleri lazım"

Çaykara'nın önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Yılmaz, "Uzungöl'ün, yaylaların bulunduğu bölge. Şimdi giderek bu değerleri daha fazla ekonomiye dönüştürme gayreti var. Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölgeye gelen turistler hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından çok önemli." diye konuştu.

Yılmaz, belediyelerin turizme dönük çalışmalarına dikkati çekerek, sürdürülebilir turizm anlayışıyla güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Cevdet Yılmaz, Yeşil Yol Projesi'nin de turizmin altyapısı anlamında bölgeye katkı sağladığını aktardı.

Yerel yönetimlerin önemine dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki süreçlerde yerel yönetimlerle ilgili mutlaka birtakım çalışmalar Meclisimizin gündemine de gelecektir. Biz şuna inanıyoruz belediyelerin, yerel yönetimlerin çok daha güçlü olması lazım. Yerel kalkınmaya daha güçlü bir şekilde destek vermeleri lazım. Bir taraftan ilçelerimizin de büyük şehirlerde mutlaka güçlü olması, yetkileriyle birlikte kaynaklarının da artması ve halkımıza en yakın birimler olarak çok daha güçlü hale gelmesi lazım. Bu, AK Parti olarak seçim beyannamemizde zaten yer alan bir husus. Yerel yönetimler ne kadar iyi işlerse, yerel kalkınma da yerel refah artışı da o kadar yüksek oluyor. Bunu geçmişten de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da yerel yönetimlerden gelen ve bu işleri en iyi bilen insanlardan biri. Bu da ülkemiz için bir şanstır."

Kaynak: AA