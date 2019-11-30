"Yerel Yönetimlerde Eskişehir Başarısı Örneği" konferansı düzenlendi

30.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:48

Malatya'da düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Eskişehir Başarısı Örneği" konferansına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen konuşmacı olarak katıldı.

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Eskişehir Başarısı Örneği" konferansına katılmak üzere kente gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile özel bir okulda düzenlenen tecrübe paylaşımı programına konuşmacı olarak katıldı.

Büyükerşen, burada akademisyenlikten belediye başkanlığına giden başarı serüveni ile yaptığı icraatları anlattı.

Daha sonra beraberinde Ağbaba ve Kiraz ile Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonuna geçen Büyükerşen, "Yerel Yönetimlerde Eskişehir Başarısı Örneği" konferansına katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kentler denince akla isimler geldiğini dile getirerek, "Malatya denince akla İsmet İnönü, Turgut Özal akla geliyor. Eskişehir denince akla hiç kuşkusuz Yılmaz Büyükerşen geliyor. Zaman zaman isimler kentlerin önüne çıkabiliyor." dedi.

Ağbaba'nın konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını içeren sinevizyon sunuldu.

Büyükerşen, belediye başkanlığı döneminde kentin tanınırlığının arttığına işaret ederek, "Avrupa ülkelerinin tamamıyla diğer taraftan Pasifik Okyanusu'nun bir tarafında Amerika, bir tarafında Çin'in, Rusya'nın olduğu ülkelere kadar tanınır hale geldi. Bu mübalağa değil. Öyle oldu ama ben öyle olsun diye belediye başkanlığı yapmamıştım." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'i modern bir kent haline getirmek için farklı ülkelerde bir çok kenti incelediklerini hatırlatan Büyükerşen, belediye olarak vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için büyük yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA