"Yerel yönetimler yerel kalkınmanın da öncüsü olmak durumda"

29.08.2019 19:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin aynı zamanda yerel kalkınmanın da öncüsü olmak durumunda olduğunu söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasını ziyaret etti.

Belediyenin anı defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun değişik illerde yaptığı hizmetlere dikkati çekerek, görevinde başarı diledi.

Altyapı belediyeciliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ben şuna inanıyorum bir taraftan altyapı belediyeciliği çok önemli. Temel hizmetler, temizliktir, içme suyudur, temel ihtiyaçları karşılamak durumunda belediyeler. İkincisi sosyal belediyecilik önemli. Toplumun bütün kesimlerini kucaklamak, hiç kimsenin dışarıda kalmadığı bir ortamı oluşturmak ama bir üçüncü kavram var ki ben ona ekonomik belediyecilik veya kalkınma belediyeciliği diyorum. Yerel yönetimler aynı zamanda yerel kalkınmanın da öncüsü olmak durumda." diye konuştu.

Yılmaz, ekonomik veya kalkınma belediyeciliğinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam eti:

"Bu da yatırımcı dostu belediye demek aslında. Yatırım ortamını geliştiren, altyapısıyla kurumlarıyla insan kaynaklarıyla tanıtımıyla bütün boyutlarıyla aslında kalkınmaya öncülük yapan bir belediye demek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bunu yapabilecek bütün özellikleri var gerçekten. Eğitimiyle tecrübesiyle ekibiyle birlikte elbette. Sayın vekillerimizin, hükümetimizin desteğiyle inşallah Trabzon'umuza çok güzel hizmetleri olacak. Seçim sonrası ben ilk defa geliyorum, tebrik ediyorum, Allah utandırmasın diyorum."

Turizmle ilgili de değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Turizmle ilgili Türkiye'de bu yıl çok iyi bir yıl yaşıyoruz. Malum 52 milyon gibi bir tahmin var şu anda. Türkiye genelinde 52 milyon turist bekliyoruz. 35 milyar dolar civarında bir gelir bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, bölgenin turizm potansiyeline dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz ve Trabzon da kültür, inanç ve tabiat turizmi anlamında çok önemli bir yere sahip. Bir de bu bölgemizin şöyle bir özelliği var. Genel ortalamanın üstünde kişi başı gelir sağlayan bir bölge burası. Buradaki turizmin özelliği gereği böyle bir imkanı da var. Türkiye ortalamasına göre kişi başına, turist başına iki katı kadar gelir üreten bir bölge."

"Ciddi anlamda bir turist ilgisi görüyoruz"

Bölgeye turistlerin yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Son dönemde Körfez ülkeleri başta olmak üzere ciddi anlamda bir turist ilgisi görüyoruz. Bu da ülkemizin cari açık gibi önemli bir meselesine çözüm anlamında çok çok önemli. Turizm sadece ekonomik bir faaliyet de değil aslında. Sosyal, ekonomik birçok boyutu olan hadise. Buraya gelen turistler vesilesiyle yeni yatırım fikirleri, ticaret, kültürel etkileşim, birçok boyutuyla turizm gerçekten çok önemsenmeli." dedi.

Yılmaz, "Geçmişte Yeşil Yol denilen güzel bir çalışmayı hükümetimiz başlatmıştı." diyerek, şunları aktardı:

"Ben de Kalkınma Bakanı olarak o tarihlerde destek olmaya çalışmıştım doğrusu planlamasına, uygulamasına. O dönemdeki bakanlarımızın hep birlikte katkısıyla güzel çalışmalar yapılmıştı. Şimdi de bazı sonuçlarını görüyoruz. Bunu daha ileriye taşımamız lazım. Katma değeri daha yüksek bir turizmi oluşturmamız lazım. Tabii turizm dışında tarımla ilgili söyledikleriniz önemli, sanayi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu endüstri bölgesi ilan etmesi çok çok kıymetli, buralarda da artık her alanda Trabzon bir kritik seviye geldi benim gördüğüm kadarıyla. Bir sıçrama yapması lazım, katma değeri çok daha yüksek bir ekonomi oluşturması lazım. Hizmet sektöründe, tarımda ve sanayide her alanda Türkiye'nin de zaten 2023 hedeflerini ancak böyle gerçekleştirebiliriz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu da Trabzon'un tarih ve turizm potansiyeli hakkında bilgilendirmede bulunarak, kentte devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz'a ziyaretinde, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA