AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yol yapabilirsiniz, köprü yapabilirsiniz, birçok hizmet yapabilirsiniz ama insanların gönlünü kazanamıyorsanız orada bir eksiklik var demek. Biz, ortaya yeni bir anlayış, misyon koyuyor ve yine kendimizle yarışmaya devam ediyoruz. Belediyecilikte dünyada gözükmeyecek bir başarının da sahibiyiz." dedi.

Özhaseki, AK Parti tarafından Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye'deki bazı tarihlerin unutulmadığını, bu tarihlerin Türk siyasal tarihi içerisinde dönüm noktaları olduğunu söyledi.

Örnek olarak 1946'nın bir dönüm noktası olduğunu ve bunu herkesin kabul ettiğini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Tek partili bir ortam, bir zulüm idaresi var. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları, şehirlerin valileri, insanların hürriyetinin olmadığı, vergi cezasından dolayı bile jandarma dipçikleriyle dayak yediği bir ortam var. İnsanların inançlarına hürmet edilmediği bir ortam var. Serbest, hür seçimlerin yapılmadığı, çok partili sisteme doğru giderken ayak sürünen bir ortam var ama 1946'da çok partili sisteme geçilmiş. Dikkat edin bu topraklarda yaşayan insanlar o günlerde başlayan seçimlerden sonra hür iradelerini ortaya koyduklarında hep kendi gibi olanları seçmişler, kendine benzeyenleri seçmişler. Kendileri gibi yaşayan, kendi gibi düşünen insanları seçmişler. O günlerde adından bahsettiren, bugün inşallah bir daha ortaya çıkamayacak olan derin devlet dediğimiz yapı da orada insanların o fikrine saygı duymamış, insanların seçtiklerinin başına çorap örmek için numara yapmış. 1946 o yüzden önemli."

AK Parti olarak neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını çok iyi bildiklerini dile getiren Özhaseki, 1950 ve 1960'larda İstanbul'un perişan bir halde olduğunu ancak şimdi marka bir şehir olarak görüldüğünü ifade etti.

Bunu AK Parti'deki arkadaşlarının omuz omuza vererek yaptığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Buna gönül belediyeciliği diyoruz. Yol yapabilirsiniz, köprü yapabilirsiniz, birçok hizmet yapabilirsiniz ama insanların gönlünü kazanamıyorsanız orada bir eksiklik var demek. Biz, ortaya yeni bir anlayış, misyon koyuyor ve yine kendimizle yarışmaya devam ediyoruz. Belediyecilikte dünyada gözükmeyecek bir başarının da sahibiyiz. AK Parti geçici bir parti değil kalıcı bir partidir. Günübirlik heveslerle kurulan veya bir başkasına kızarak partiden ayrılıp da biraz şaşaalı bir dönem geçirip gününü gün edip geçip gidecek insanlar gurubu değiliz. Biz belediyelerin bir imtihan yeri olduğuna inanıyoruz. İnsanlar oradan çok şeyler bekliyor. Elinde imkanlar çok az da olsa, kısıtlı da olsa herkes her şeyi belediyelerden bekliyor."

"Niye insanların ekmekleriyle oynuyorsunuz?"

Özhaseki, AK Parti'nin girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıktığını, son seçimlerde büyük şehirlerdeki sonucun kimsenin umutsuzluğa itmemesi gerektiğini dile getirdi.

Her şeye rağmen 2019 seçimlerinden birinci parti olarak çıktıklarını vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara ve İstanbul seçimlerinin moral bozukluğu herkeste olabilir ama hiç kimse unutmasın ki 2019 seçimlerinde 44,3 oyla en yüksek oyu almış yine AK Parti'dir. Dünyada örneği var mı? Genel seçimlere giriyor hepsinde birincilik, yerel seçimlere giriyor hepsinde birincilik. Karşımızda da partiler var, CHP var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce çıkıp dedi ki 'biz iktidara gelirsek çok güzel olacak, güzel işler yapacağız, hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız.' Dedin mi kardeşim sen bunları, evet dedin. Allah aşkına kaç yüz işçi atıldı, artık binlerle ifade ediliyor. Niye insanların ekmekleriyle oynuyorsunuz? İşe gönderiyorsunuz da gitmiyor mu? Çalış diyorsunuz da çalışmıyor mu? 'Efendim bütçemiz çok iyi değil' bırak Allah'ını seversen. Daha üniversiteyi bitirmemiş oğlunu genel müdür olarak atıyorsun hem de 7 bin lira maaşla. Fukaranın aldığı 2 bin lira gözüne çok geliyor, işten atıyorsun. Son dönemlerde zaten CHP'ye bir haller oldu, algıyla meşguller. Gerçeklik farklı, işleri farklı, yapacakları belli ama milleti oyalamayla bir algıyla işi götürmeye çalışıyorlar."

"Şehirlerini kalkındırmak gibi bir dertleri yok"

HDP'nin hizmette gözü olmadığını belirten Özhaseki, kendilerinin çektiği çileleri HDP'nin çekmeye niyetinin olmadığını söyledi.

Özhaseki, HDP'nin amacını herkesin bildiğini vurgulayarak, "Onların şehirlerini kalkındırmak gibi bir dertleri yok. Yakın zamana kadar yaşadık. Çukurları kazsalar, kandırdıkları zavallı tipleri arkalarına doldursalar, sonra bu milletin meşru güçlerine, evlatlarına kurşun sıksalar. Orada bir karışıklıkla acaba bir bölücü tavır içerisinde bir yeni devlet oluşuna doğru gidebilirler mi? Bunu bilmeyen var mı içimizde. Bizden kopardığı parçalar, Irak'tan Suriye'den vesaire koparacakları parçalar, bir terör devleti oluşturma fikri. Bütün amaçlarının böyle olduğunu hepimiz biliyoruz." şeklinde konuştu.

Yarın sona erecek toplantıya, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van'dan gelen 110 belediye başkanı ile milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA