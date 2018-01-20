Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toplantısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "İnsanlara dokunursanız ve sorunlarını çözerseniz, siyasi istikrar devam ederse bu parti bu millete hizmet etmeye devam eder bir 15 yıl daha bu hızla devam edersek, Avrupa'yla arayı kapatmış olacağız." dedi.

Şimşek, partisinin il başkanlığınca Şanlıurfa'da düzenlenen Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonomide ve dünya ticaret hacminde sınırlı da olsa ılımlı bir toparlanmanın olduğunu belirtti.

Petrol fiyatlarında yükseliş olduğunu belirten Şimşek, petrol ithal eden ülkeler için bu durumun karşı bir rüzgar etkisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin komşularının büyük bir kısmının gelirinin petrol ve doğalgaz gibi yeraltı zenginlikleri olduğunu anlatan Şimşek, Türkiye'nin yıllık 40 milyar doların üzerinde petrol ve doğalgaza petrol ödediğini aktardı.

Kısa vadede risklerin yönetilebileceğini ifade eden Şimşek, jeopolitik gerginliklerin de tüm ülkelerde hissedildiğini dile getirdi.

Dünyanın önemli bir kısmında barıştan çok gerginliklerin bulunduğuna işaret eden Şimşek, ülkelerin sorunlarını daha büyük çatışmalara dönmeden çözme kabiliyeti göstermelerini beklediklerini ifade etti.

"2018'de büyümemiz devam edecek"

Mehmet Şimşek, ülke ekonomisinin Cumhuriyet'in kuruluşundan AK Parti dönemine kadar ortalama yüzde 4,7 büyüdüğünü söyledi.

AK Parti iktidarıyla 2003-2017 dönemi arasında büyüme rakamlarında 1 puanlık artışın olduğunu ve bu puanın çok büyük bir önem taşıdığına işaret eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Yüz yıllık bir perspektifte bir puan milli gelirde en az 3 katlık bir fark yaratır. Dolayısıyla bir puanı küçümsemeyin. Cumhuriyetimizin ilk yılından itibaren yüzde 4,7 yerine yüzde 5,6 büyüseydik bugün dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olacaktık, bu önemli bir konu. Biz yüzde 5,6 büyüyerek bırakın dünyanın gerisinde kalmayı dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile arayı kapatmışız. Kişi başına gelirle Amerika ile arayı 20 puan kapatmışız. Avrupa Birliği ortalamasıyla 28 puan kapatmışız. Şimdi insanlara dokunursanız ve sorunlarını çözerseniz siyasi istikrar devam ederse bu parti bu millete hizmet etmeye devam eder. Bir 15 yıl daha bu hızla devam edersek Avrupa ile arayı kapatmış olacağız. Bunu istemez misiniz? Bu nedenle bir aradayız. 2018'de inşallah büyümemiz devam edecek. 2016 sonrasında Türkiye hakkında yorum yapanlar, 'Türkiye bu şoklardan sonra artık sırtını doğrultamaz' deniyordu bu ülke zor büyür deniyordu, bu ülke bu şartlarda şoku zor anlatır diyorlardı."

"Sorunumuz terörle"

Türkiye olarak bütün Ortadoğu'da barışın ve istikrarın sağlanmasını istediklerini vurgulayan Şimşek, "Ortadoğu'da barış, huzur ve istikrar varsa refah vardır, bundan en çok da nemalanacak olan Türkiye'dir. Fakat maalesef şu an 100 yıl önce oynanan büyük oyunun farklı sahneleri var. Türkiye olarak biz bu tehditlere karşı ne yapmak zorundayız? Tabii ki gerekeni yapmak durumundayız. Türkiye'nin Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunu olamaz, nasıl olsun? Ben bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bizim terörle sorunumuz var. Terörün en büyük zararı da bizim Kürt kardeşlerimiz içindir." diye konuştu.

Terör korkusu ve endişesinin kent ekonomilerini olumsuz etkilediğini anlatan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye olarak biz terörle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede de çok kararlıyız ve bu mücadelede çok da başarılıyız. Ama Türkiye asla ve asla kardeşlik ve temel hak ve hukuk özgürlüğü konusunda demokratik standartlar noktasında da zerre kadar tereddütü olmayan bir AK Parti iktidarı dönemini yaşıyor. Allah'ın izniyle başaracağız. Yakın coğrafyada Ortadoğu'da oynanan bütün oyunları bozacağız. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Şimşek, konuşmasının ardından katılımcıları Kürtçe ve Arapça selamladı.

(Bitti)