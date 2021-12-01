Yerel yönetimde kadın-erkek eşitliği için proje uygulanıyor

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) ile Adana Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimde kadın-erkek eşitliği için iş birliği yapıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcılık Odaklı Bir Çalışma; Adana Büyükşehir Belediyesi'nin İzlenmesi Projesi hayata geçiriliyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcılık Odaklı Bir Çalışma: Adana Büyükşehir Belediyesi'nin İzlenmesi Projesi'nin açılış semineri Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Seminere KÖVED, Büyükşehir Bürokratları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen proje, yerel yönetim hizmetlerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve katılımcılık yönünden eşitlikçi kurgulanması için sivil toplum desteği sunuyor.

2021 Ağustos'unda başlayan projenin ilk sivil toplum toplantısı 26 Kasım Cuma günü 14: 00'te online olarak gerçekleştirildi. 30 Kasım'da ise açılış semineri Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerde proje tanıtımı, ilk bulguların sunumu ve sivil toplumdan görüş alınması hedefleri gözetildi.

Hak savunucuları ve aktivistlerden oluşan proje ekibi, toplumun taleplerinin yerel yönetim mekanizmalarına uygun şekilde formüle edilmesi için çalıştıklarını belirtti.

12 AY SONUNDA İZLEME RAPORU VE POLİTİKA ÖNERİLERİ KİTAPÇIĞI OLUŞTURULACAK.

Geçtiğimiz üç ayda akademik danışmanlar Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 sonrası plan, rapor ve mali tablolarını gözden geçirerek hizmet kurgusunu inceledi, yönetici ve saha personeli ile online anketler yaptı ve üst düzey yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bir ön rapor sunulması sonrasında, Ocak 2022'den itibaren belediye yöneticilerine dünyadan iyi örneklerin sunulacağı ve uygulama imkanları üzerine tartışmaların yürütüleceği bir savunuculuk ayağı gerçekleştirilecek. 12 aylık çalışmanın sonunda ise bir izleme raporu ve bir politika önerileri kitapçığı oluşturulacak.

SİVİL TOPLUM VE YEREL YÖNETİM ETKİLEŞİMİNİN GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR

Sivil toplum ayağını güçlü tutmak üzere bir yandan sivil aktörlerle toplantılar gerçekleştirilirken, STK ve belediye yöneticilerinin bir araya geleceği seminerlerle sivil toplum ve yerel yönetim etkileşiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği'nin yürüttüğü 12 aylık "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcılık Odaklı Bir Çalışma: Adana Büyükşehir Belediyesi'nin İzlenmesi" projesi, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi; Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi (CEİDizler) Projesi"nin hibe programı kapsamında destekleniyor.

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