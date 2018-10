Yerel Yönetimde Kadın Akademisinin Sertifika Töreni Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep Temsilciliğinin işbirliğinde düzenlenen "Yerel Yönetimde Kadın Akademisi"ne katılan 30 kursiyer, sertifikalarını aldı.

Kadınların siyasete katılımını artırmaya yönelik yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında açılan "Yerel Yönetimde Kadın Akademisi" meyvesini vermeye başladı. Siyaset meydanında kadın sesinin daha gür çıkması için kollarını sıvayan 18 yaş üzerindeki 30 kadın, akademide aldığı eğitimle siyasette kendini yeniden tanımladı, Türk siyasetine yeni bir soluk kazandırmayı hedefleri arasına aldı. Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Yerel Yönetimde Kadın Akademisi sertifika töreni kapsamında mini bir panel düzenlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen'in moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak katıldı.

"Kadın meselesini hep kadınlarla konuştuk"

Şahin, kendisinin AK Pati Kadın Kolları Genel Başkanlığı döneminde Jülide Sarıeroğlu'nu tanıdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sarıeroğlu için "yetişmiş bir beyin, onu parti yönetimine alalım" telkininde bulunduğunu hatırlattı.

"Her zaman kadın olarak kendimiz pişirdik kendimiz yedik" diyen Şahin, "Kadın meselesini hep kadınlarla konuştuk. Esas sorun zihinlerde, esas sorun erkeklerin duyarlılığındadır. Erkeklerin dünyasına konmazsak bu sorunu aşmamız mümkün değil. Bu duygusal bir mesele değil. Dünya nereye gidiyor, Dünya sürdürülebilir kalkınma diyor. Ne demek bu, Aslında bizim 100'üncü yıl hedefimiz, Dünya'nın en büyük 10'uncu ekonomisi olmak. Bu nasıl olacaki, Dünya'da 3K dönemi deniliyor. Kas dönemi bitti, kasa dönemi bittik artık paranın mutluluk getirmediğini, çevreyi gözetmeden, insanı merkeze almadan kalkınmanın olmayacağını görüyoruz. 3K döneminde artık kafa devrimi var. Kafa devriminde toplumun yarısını yok sayarsak tek kanatlı kuşa dönersin. Tek kanatlı kuş uçamaz. Tam da bu noktada bu meseleyi duygusal noktadan çıkararak ülkenin kalkınma modeline koymamız gerekiyor. Rekabet çok ağır, toplumlar, bireyler herkes birbiriyle rekabet ediyor. Rekabet ederken de özellikle de kadın erkek meselesinin bir adalet kavramı içerisinde, bir beşeri sermaye kavramı içerisinde bakmazsak bunu başaramayız. Bizim medeniyet kodlarımıza dönmemiz gerekiyor. Sevgili peygamberimizin veda hutbesine baktığımız zaman 'üstünlük cinsiyette değil takvadadır' diyor. Kadını ikincilleştiren bir anlayış bizim medeniyetimizde yok. 1400 yıl önce çölün içerisinde kervansarayları yöneten dünyanın en güçlü kadın yöneticisi Hazreti Hatice'yi nereye koyacağız? Kurtuluş savaşında çocuğunun üzerindeki battaniyeyi alıp cephanenin üzerin koyan kadınlarla bu memleket kurtuldu. Cumhuriyet kurulduğunda yüzdü 4,4 kadına temsil verildi. Üzerinden yüzyıl geçti ama bir arpa boyu ilerleyemedik. Tek partili dönem, her 10 yılda bir darbe, her darbe kadın hareketinin önüne geçen bir yakın tarih. 2001'de AK Parti' kuruluş felsefesinde insanı yaşat ki devleti yaşasın felsefesi ortaya koyarak aslında ikinci bir kadın devrimini gerçekleştirdi" dedi.

"Şahin tüm kadınların rol modelidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Fatma Başkan, benim siyasete girmememe vesile oldu. Sadece benim değil, Türkiye'deki tüm kadınların rol model aldığı, siyasetle ilgili gönlünde kıvılcım olan tüm kadınlar açısından kurucu olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında dokunduğu toplum kesimleri gerçekten çok kıymetliydi. Başkanım, Türk siyasetine kadınların siyasi mekanizmada görev almasında ve yine kadın kollarımızın ileri aşamaya gelmesinde büyük katkı sunmuştur. Şimdi de yerel yönetimlerde kadın boyutuyla çok ciddi manada örnek olmuştur. Yapılan anketlerde illerimize kadın eli değsin diye anketlerde belirtilen bir durum söz konusudur. Kadın dokunuşunu marka şehir Gaziantep'e en iyi şekilde gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Artık kadınlar her alanda aktif

Sarieroğlu, siyaset dünyasında kadın sayısının azlığına değinerek, "AK Parti'yle birlikte aklının ucundan geçmeyen siyaset, kadınların önceliği oldu. Kadınlar seçme hakkıyla birlikte seçilme hakkının da genişletilmesi için çok yoğun çalışıyoruz. Sınırlandırılan, ötekileştirilen kadınlar artık her alanda sınırsız bir biçimde aktif bir rol almaktadır. Erkeklerin alanı olarak kabul gören siyasette erkekler için kriter söz konuş olmazken kadınlar için belli bir ölçüt getirildi. Siyasette donanımlı kadın istenmeye başlandı. Bugün bunları aşmış durumdayız. Şuan 53 kadın milletvekilimi meclis çatısı altında görev almaktadır. Bu sayının 45'i teşkilattan yetişen içlerinde lise mezunu olan da var. Bu bir zihinsel dönüşümün sonucudur" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Derya Bakbak ise, komisyon çalışmaları hakkında detaylı bilgiler vererek, kadınların daha fazla siyasetin içerisinde bulunmasını istedi. KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan, gerek siyasi hayatta gerekse de sivil toplum kuruluşlarında kadın sayısının azlığına işaret ederek, erkek egemen bir toplumda kadın sayısının artırılmasına dönük çalışmaların yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından akademiyi başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi. - GAZİANTEP