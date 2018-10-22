Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep Temsilciliğinin işbirliğinde gerçekleştirilen "Yerel Yönetimde Kadın Akademisi"ne katılan 30 kursiyer, sertifikalarını aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların siyasete katılımını artırmaya yönelik yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında 18 yaş üzerindeki 30 kadına eğitim verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin konferans salonunda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini dile getirdi.

Dünyada "3K dönemi"nin konuşulduğunu ifade eden bahseden Şahin, şunları aktardı:

"Kas dönemi' bitti, 'kasa dönemi' bitti. Artık paranın mutluluk getirmediğini, çevreyi gözetmeden, insanı merkeze almadan kalkınmanın olmayacağını görüyoruz. 3K döneminde artık 'kafa devrimi' var. Kafa devriminde toplumun yarısını yok sayarsak tek kanatlı kuşa dönersin. Tek kanatlı kuş uçamaz. Tam da bu noktada bu meseleyi duygusal noktadan çıkararak ülkenin kalkınma modeline koymamız gerekiyor. Rekabet çok ağır, toplumlar, bireyler herkes birbiriyle rekabet ediyor. Rekabet ederken de özellikle de kadın erkek meselesinin bir adalet kavramı içerisinde, bir beşeri sermaye kavramı içerisinde bakmazsak bunu başaramayız. Bizim medeniyet kodlarımıza dönmemiz gerekiyor. Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesine baktığımız zaman 'üstünlük cinsiyette değil takvadadır' diyor. Kadını ikincilleştiren bir anlayış bizim medeniyetimizde yok."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise siyaset dünyasında kadın sayısının azlığına değinerek, "AK Parti'yle aklının ucundan geçmeyen siyaset, kadınların önceliği oldu. Kadınlarda seçme hakkıyla birlikte seçilme hakkının da genişletilmesi için çok yoğun çalışıyoruz. Sınırlandırılan, ötekileştirilen kadınlar artık her alanda sınırsız bir biçimde aktif rol almakta. Artık siyasette donanımlı kadın istenmeye başlandı. Bugün bunları aşmış durumdayız. Şu an 53 kadın milletvekilimiz meclis çatısı altında görev almaktadır. Bu sayının 45'i teşkilattan yetişen içlerinde lise mezunu olan da var. Bu bir zihinsel dönüşümün sonucudur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademiyi başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan ve davetliler katıldı.