Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi
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Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında ilk eğitimini Şahinbey Belediyesi personeline verdi.

Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi

GAZİANTEP - Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında ilk eğitimini Şahinbey Belediyesi personeline verdi.

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş faydalanıcısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında ilk eğitimini Şahinbey Belediyesi personeline verdi.

Proje kapsamında personele verilen eğitim ile kapasite geliştirme, belediyelere mali yönden katkı sağlanması amaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik özellikle mevzuat geliştirme ve izleme konusunda destek olunurken aynı zamanda belediyelerin proje faaliyetlerine ve çıktılarına aktif katkı sağlamasını teşvik edici mekanizmaları sayesinde belediyeleri de proje uygulama sürecinden kapasitelerini artıracak şekilde yararlanmaları hedefleniyor.

Projesi ile Performans Yönetim Sistem çalışmasında pilot belediye olma imkanları sunarak, Farklı Büyükşehir Modelleri Geliştirme Çalışmasında tecrübe paylaşımı sağlayacak belediye eşleştirmelerine katılımlarını temin edip, Hizmet Standartları Belirleme çalışmasında odak grup çalışmalarına katılmalarına imkan vererek, Katılımcı Yerel Yönetişim Modeli uygulaması içinde pilot belediye olma imkanı tanıyarak, projeden yararlanma imkanı sağlanacak. Proje sadece bunlarla sınırlı kalmayacağı gibi eğitim alan personeller için düzenlenecek birçok çalıştay, yüz yüze mülakat ve konferanslara davet edilmeleri suretiyle bilgi paylaşımı imkanlarını arttırmak ve proje faaliyetlerinden yararlanma imkanı sunulacak. Şahinbey Belediyesi uygulanan proje kapsamda pilot belediyeler arasında yer alacak. Şahinbey Belediyesi personeli performans yönetim sisteminin geliştirilmesi noktasında Haziran 2021 tarihinden itibaren online düzenlenen eğitimlere katılarak en son 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde programın uzmanları tarafından düzenlenen yüz yüze eğitim faaliyetlerin kapasite geliştirme eğitimi yapıldı.

Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi
Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi
Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi
Yerel Yönetim Reformu ilk eğitimi Şahinbey Belediyesi'ne verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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