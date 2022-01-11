Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi toplantılar devam ediyor

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının eş faydalanıcı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında Bakanlık ve proje temsilcileri pilot belediye olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine saha ziyareti gerçekleştirdi.

UNDP'nin yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesinin "Belediyelerde Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" faaliyeti kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Performans Yönetimi ve Program Bütçe Çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantılara Bakanlık temsilcileri ile birlikte proje teknik baş danışmanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz, kilit uzman Dr. Volkan Recai Çetin ve proje danışmanı Dr. Volkan Erkan ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.10-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen bir dizi toplantıda proje ilerleyişi değerlendirmesi, performans yönetimi ve dengeli puan kartları: Sorunlar ve çözüm önerileri başlıkları ele alındıktan sonra atölye çalışmaları başladı. Eğitim çalışmaları kapsamında; Program Bütçe Uygulamalı Eğitimi, Ulaştırma Programları Atölye Çalışması, Çevre ve İklim Değişikliği Programları Atölye Çalışması, Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programları Atölye Çalışması, Toprak ve Su Kaynakları, İçme suyu ve Atıksu Hizmet Programları Atölye Çalışması toplantıları gerçekleştirildi. Ziyaretin son toplantısı ise sonuçların gözden geçirilmesi ve sonraki adımların belirlenmesi gündemi ile yapıldı.

Proje kapsamındaki toplantı ve çalışmalar ilerleyen günlerde de devam edecek.

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