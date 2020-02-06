Yerel yönetim reformu: Eleştiriler ve beklentiler nedir?
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Yerel yönetim reformu: Eleştiriler ve beklentiler nedir?

Yerel yönetim reformu Şubat ayı içerisinde Meclis gündemine gelecek. Ancak yetki devri açısından bazı kritik noktalara uzmanlar dikkat çekiyorlar.

06.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:40
Yerel yönetim reformu: Eleştiriler ve beklentiler nedir?

Şubat ayı içerisinde TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'nın basına yansıyan taslak çerçevesine göre, onaylandığında büyükşehir belediye başkanlıkları ve meclislerinin birçok kritik yetkisi valiliklere verilecek.


61 maddelik taslak çalışmaya göre, belediye başkanlarının izninin olmadığı büyük çaplı kentsel projelerin valilikler eliyle yaptırılabilmesi ve giderlerinin de belediye kaynaklarından karşılanması hedefleniyor. Bir diğer deyişle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin protokolünden çekildiğini açıkladığı Kanal İstanbul gibi şehrin genelini ilgilendiren projelerde karar yetkisi büyükşehir belediyelerinin elinden alınacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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