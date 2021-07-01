Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri Ödüllendirildi
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Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri Ödüllendirildi

Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri Ödüllendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ankara'da gerçekleştirilen 'Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi Çalıştayı ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ankara'da gerçekleştirilen 'Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi Çalıştayı ve Ödül Töreni'ne katıldı. Deneyim paylaşım toplantılarına katılan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi ile Manisa Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi hakkında sunumlar yapan Usta'ya ödül töreninde plaket takdim edildi.

Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi Çalıştayı ve Ödül Töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. Çalıştay ve ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Töremen, UNDP Kapsayıcı Demokratik Yönetişim Portföy Yöneticisi Burcu Miraç Diraor, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, projede yer alan Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi temsilcileri katıldı.

Uluslararası, Şeffaf, Katılımcı Bir Model Amaçlandı

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülmektedir. Proje ile uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanmasını amaçlamaktadır. LAR III projesinin 'Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin' uygulanmasına ilişkin farklı bağlamlarda modeller geliştirilmesi ve geliştirilen modellemeye dayalı olarak Büyükşehir Belediyeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artırılması faaliyeti kapsamında Mart - Haziran 2021 ayları boyunca Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı Toplantıları düzenlenmiştir. 23 Haziran 2021 tarihi itibariyle 19 toplantı tamamlanmıştır. Bu kapsamda 70'e yakın sunum yapılmış ve toplantılara 750 kişiden fazla katılım sağlanmıştır.

Usta'ya Plaket Takdim Edildi

Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı toplantılarında Manisa Büyükşehir Belediyesi projelerinden "Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi" ve "Manisa Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hakkında sunum yapan ve toplantılara katılım sağlayan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'ya çalışmalara verdiği katkı nedeni ile plaket takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmaların devam ettiğini dile getiren Usta, "Bilgi paylaşıldıkça artan bir hazinedir. Bu süreçte diğer Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kendi deneyimlerimizi paylaştığımız gibi diğer belediyelerin de deneyimlerini, iyi uygulama örneklerini ve ilgili bilgilerini alıp çalışmalarımızda faydalanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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