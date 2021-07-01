Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri ödüllendirildi
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Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri ödüllendirildi

Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ankara'da gerçekleştirilen 'Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi Çalıştayı ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ankara'da gerçekleştirilen 'Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi Çalıştayı ve Ödül Töreni'ne katıldı. Deneyim paylaşım toplantılarına katılan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi ile Manisa Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi hakkında sunumlar yapan Usta'ya ödül töreninde plaket takdim edildi.

Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi Çalıştayı ve Ödül Töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. Çalıştay ve ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Töremen, UNDP Kapsayıcı Demokratik Yönetişim Portföy Yöneticisi Burcu Miraç Diraor, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, projede yer alan Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi temsilcileri katıldı.

Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı toplantılarında Manisa Büyükşehir Belediyesi projelerinden "Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi" ve "Manisa Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hakkında sunum yapan ve toplantılara katılım sağlayan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'ya çalışmalara verdiği katkı nedeni ile plaket takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmaların devam ettiğini dile getiren Usta, "Bilgi paylaşıldıkça artan bir hazinedir. Bu süreçte diğer Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kendi deneyimlerimizi paylaştığımız gibi diğer belediyelerin de deneyimlerini, iyi uygulama örneklerini ve ilgili bilgilerini alıp çalışmalarımızda faydalanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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