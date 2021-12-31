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Yerel üreticilere kargo desteği

Yerel üreticilere kargo desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kargo sektöründe yerel ürünlere ulaşımın kolaylaştırılmasıyla üreticilere destek veriliyor.

Kargo sektöründe yerel ürünlere ulaşımın kolaylaştırılmasıyla üreticilere destek veriliyor.

70'in üzerinde farklı kampanya ile müşterilerine indirimli kargo gönderme fırsatı sunan Yurtiçi Kargo, ayrıca yerel ürünlere yönelik indirimli fiyat düzenlemeleri ile de üretim yapan zanaatkarlara destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl üreticilerin istekleri doğrultusunda güncellenen kampanyalarla yerel ürünlerin bulunduğu bölge pazarlarının dışına çıkmasını kolaylaştırıldığı bildirildi. Şirket, düzenlediği yurt dışı indirim kampanyası ile ihracat yapmak isteyen üreticilere de destek olmayı sürdürecek. Bu kapsamda yurt dışı gönderilerinde de müşterilere yüzde 25 indirim sunulurken; Almanya, ABD ve Kanada gönderilerinde ise yüzde 40 oranında indirim uygulanıyor.

Ayrıca yapılan açıklamada şirketin sosyal medyadaki resmi hesaplarını takip ederek, özel mesaj yolu ile indirim kodu alan kullanıcılar, yüzde 25 indirim kazanacağı belirtildi. Uygulama, 1 Ocak itibarıyla başlayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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